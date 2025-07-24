الاتحاد الفلسطيني يعلن استشهاد لاعبين بسبب قصف قوات الاحتلال

الخميس، 24 يوليه 2025 - 15:20

كتب : FilGoal

جمهور سيلتك يدعم فلسطين

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القد استشهاد اثنين من لاعبيه بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتمر مدينة غزة بظروف صعبة من نقص الغذاء والمياة بسبب العدوان الغاشم خلال الفترة الحالية.

وجاء بيان الاتحاد الفلسطيني كالآتي:

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"يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه المستمرة في استهداف الرياضيين الفلسطينيين".

"ارتقاء لاعب أكاديمية الخضر للمحترفين أحمد علي صلاح بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال، فيما استشهد عماد حواجري لاعب نادي الرباط جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في وقت سابق وفاة إسماعيل أبو دان لاعب نادي التفاح أثناء انتظاره للحصول على المساعدات الإنسانية في غزة.

يذكر أن جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، قد عقد اجتماعا لرؤساء الاتحادات الفرعية، لمناقشة عودة النشاط الرياضي.

وناقش الاجتماع الواقع الرياضي الراهن في أرض الوطن، وإمكانية استئناف نشاط كرة القدم الذي توقف يوم اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وقال الرجوب إن عودة النشاط مرهونة بضمان القدرة على الحركة وسلامة اللاعبين والجماهير، وجاهزية الملاعب لإقامة المباريات، وتوفير الحد الأدنى من الإمكانيات للأندية.

إسرائيل منتخب فلسطين
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