ديلي ميل: إيزاك يبلغ نيوكاسل برغبته في الرحيل هذا الصيف

الخميس، 24 يوليه 2025 - 14:41

كتب : FilGoal

ألكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد

ذكرت جريدة ديلي ميل أن ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد أخبر إدارة ناديه برغبته في الرحيل هذا الصيف.

وذلك وسط اهتمام ليفربول والهلال بضمه.

وأفاد التقرير أن ألكسندر إيزاك أبلغ نيوكاسل برغبته في دراسة إمكانية الانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأوضح التقرير أن العرض المنتظر من ليفربول أو أي نادٍ آخر في حدود 150 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب رغبات إيزاك، قد يؤدي إلى تسريع الخطوة في الأسابيع المقبلة.

يذكر أن ليفربول أعلن قبل ساعات تعاقده مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي قادما من آينتراخت فرانكفورت.

وكلفت الصفقة ليفربول 80 مليون يورو كمبلغ ثابت + 15 مليون يورو كإضافات.

ولفت التقرير إلى أن نيوكاسل في وضع قوي من الناحية التعاقدية، إذ ينتهي عقده المهاجم السويدي في صيف 2028.

وأضاف التقرير أن إدارة نيوكاسل على دراية بخطط اللاعب، وبدأت بالفعل دراسة إمكانية التعاقد مع مهاجم آخر.

قبل ساعات، أعلن نيوكاسل يونايتد غياب نجمه ألكسندر إيزاك عن رحلة الفريق إلى آسيا، وسط تكهنات بإمكانية رحيله.

وأوضح نيوكاسل أن سبب غياب الدولي السويدي هو تعرضه لإصابة عضلية بسيطة.

ويمتلك إيزاك العديد من العروض وترغب عدة أندية في ضمه وعلى رأسها الهلال السعودي ومن قبله ليفربول.

كما طلب إيزاك زيادة في راتبه من أجل تجديد تعاقده مع ناديه، حسبما كشف موقع توك سبورت.

ويطلب المهاجم السويدي الحصول على راتب أسبوعي وقدره 300 ألف جنيه إسترليني، وفقا للتقرير.

وذلك للموافقة على تجديد تعاقده مع نيوكاسل والذي يمتد حتى 2028.

وشارك إيزاك مع نيوكاسل في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 27 هدفا، وصناعة 6 أهداف.

وانضم إيزاك لصفوف نيوكاسل في 2022 قادما من ريال سوسيداد الإسباني مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.

وغاب المهاجم السويدي عن أولى مباريات الفريق الودية استعدادا للموسم الجديد أمام سيلتيك الاسكتلندي.

ليفربول الهلال نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيزاك
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