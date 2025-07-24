في الجول يكشف سر انضمام جيرالد كوبر لقائمة معسكر الإسماعيلي رغم إيقاف القيد
الخميس، 24 يوليه 2025 - 13:43
كتب : عمرو نبيل
شهدت قائمة معسكر فريق الإسماعيلي ظهور اسم جيرالد كوبر اللاعب النيجيري رغم تعرض الدراويش لعقوبة إيقاف القيد.
ويسعى الإسماعيلي خلال الفترة الحالية لحل أزمة القيد قبل يوم 6 أغسطس موعد غلق سوق الانتقالات الصيفية في مصر.
وعلم FilGoal.com أن جيرالد كوبر هو لاعب نيجيري يتواجد في معسكر الإسماعيلي بالوقت الحالي.
واتفق الإسماعيلي مع اللاعب ووكيله بالتواجد وانضمامه لصفوف الفريق حال تم حل أزمة إيقاف القيد.
ويتواجد اللاعب في تدريبات الدراويش خلال الفترة الجارية لحين وضوح موقف النادي من أزمة القيد.
وسبق ولعب جيرالد لينكولن في جبل طارق وإنييمبا النيجيري من قبل.
ويتعرض الإسماعيلي لعقوبة إيقاف القيد لمدة 3 فترات.
ومن المقرر إجراء قرعة الدوري المصري يوم الأحد المقبل استعدادا لانطلاق البطولة يوم 8 أغسطس.
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