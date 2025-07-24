أول إكوادوري في تاريخ الروسونيري.. ميلان يعلن ضم إستوبنيان

الخميس، 24 يوليه 2025 - 13:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح و إستوبنيان - برايتون ضد ليفربول

أعلن نادي ميلان يوم الخميس ضم المدافع بيرفس إستوبينيان قادما من برايتون.

واجتاز اللاعب للكشف الطبي مع ميلان يوم الأربعاء بنجاح قبل التوقيع على العقود.

وأفاد ميلان عبر موقعه: "يسر نادي ميلان أن يعلن عن انضمام بيرفس إستوبينان إلى صفوفه بشكل دائم قادمًا من نادي برايتون".

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المدافع الإكوادوري وقّع عقدًا مع النادي يمتد حتى 30 يونيو 2030.

وسيرتدي إستوبينان القميص رقم 2 مع الفريق.

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وأصبح إستوبينان أول إكوادوري يرتدي قميص ميلان.

ولم يعلن ميلان عن قيمة الصفقة، لكن تقارير أشارت إلى أنه اتفق مع برايتون على ضم اللاعب مقابل 17 مليون يورو ومليوني يورو كإضافات.

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ويأتي التعاقد مع إستوبينيان لتعويض رحيل ثيو هيرنانديز الذي انضم إلى الهلال السعودي.

صاحب الـ27 عاما انضم إلى برايتون قادما من فياريال في 2022.

وشارك إستوبينيان في 36 مباراة خلال الموسم الماضي مع برايتون وسجل هدفا وصنع آخر.

وبشكل عام، لعب الظهير الأيسر الإكوادوري 104 مباريات بقميص برايتون، وخلالها سجل خمسة أهداف وصنع 14.

وبرفقة منتخب بلاده، شارك إستوبينيان في 48 مباراة دولية وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصنع مثلها.

ولم يتأهل ميلان للمشاركة في أي بطولة أوروبية خلال الموسم المقبل.

ميلان برايتون بيرفس إستوبنيان
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