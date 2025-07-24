بعد انضمامه لمنتخب الشباب.. مدافع أرسنال: أحلم بالفوز بالبطولات مع الفراعنة

الخميس، 24 يوليه 2025 - 12:53

كتب : FilGoal

كامرون إسماعيل

يحلم كامرون إسماعيل مدافع أكاديمية أرسنال ومنتخب مصر للشباب تحقيق البطولات مع الفراعنة وتمثيل المدفعجية في أكبر عدد ممكن من المباريات.

وأعلن اتحاد الكرة انضمام كامرون إسماعيل وكريم أحمد جناح ليفربول ورضوان حمزاوي لاعب أوكسير إلى معسكر منتخب الشباب.

وقال كامرون إسماعيل في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "ارتداء قميص منتخب مصر يجعلني أشعر بالفخر".

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وأضاف "حلمي هو اللعب لمنتخب مصر، والفوز بالبطولات، وتمثيل نادي أرسنال أكبر عدد ممكن من المباريات".

وتابع "من دواعي سروري أن ألعب لبلدي وأن أمثله في لعب كرة القدم، والمنافسة في كأس العالم للشباب ستكون أمام أفضل فرق في العالم".

وأتم "مركزي المفضل هو الظهير الأيسر، أحب الهجوم والدفاع ومساعدة الفريق قدر الإمكان".

قبل أيام، وقع الشاب المصري كامرون إسماعيل لاعب أرسنال على أول عقد احترافي مع المدفعجية، حسبما أعلن النادي.

كامرون إسماعيل ذو الأصول المصرية انضم إلى أكاديمية أرسنال في عام 2021، وتدرج الظهير في فرق الأكاديمية قبل أن يوقع أول عقد احترافي له.

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وقضى الظهير الأيسر معظم الموسم الماضي يلعب مع فريق تحت 18 عاما، حيث شارك في 16 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 18 عامًا، لكنه شارك أيضًا في بعض المباريات مع فريق تحت 21 عامًا.

وانضم كامرون إسماعيل لاعب أرسنال لمعسكر منتخب مصر للشباب في أكثر من مناسبة.

Ismail

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن كامرون إسماعيل اللاعب المصري-الإنجليزي مواليد 2006 وظهير أرسنال، قد أبلغ منتخب مصر بموافقته على تمثيل الفراعنة.

كامرون إسماعيل المولود في 22 نوفمبر 2006، يحمل 3 جنسيات، المصرية والنيجيرية والإنجليزية.

Cam'ron Ismail on the bench

وانضم إسماعيل لـ فريق أرسنال تحت 15 عاما في فبراير 2021، ثم تدرج إلى الفريق تحت 16 عاما وتحت 18 عاما.

وفي الوقت الحالي يلعب إسماعيل - 18 عاما - مع فريق تحت 21 عاما.

ثنائي في ليفربول

ووقع الشاب المصري كريم أحمد على أول عقد احترافي له مع ناديه ليفربول، حسبما أعلن النادي يوم الأربعاء.

ويلعب كريم في أكاديمية ليفربول منذ سن السادسة.

ويستطيع كريم أحمد اللعب كمهاجم أو لاعب وسط هجومي

ومثّل كريم أحمد فريق تحت 18 عامًا الموسم الماضي، وأنهى الموسم بسبعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة.

كما شارك في دوري أبطال أوروبا للشباب ضد بولونيا ولايبزيج.

سيقضي كريم أحمد موسم 2025-2026 مع فريق تحت 21 عاما.

والجدير بالذكر أن كريم أحمد يزامل ألفن أيمن لاعب ليفربول الشاب وهو من أصول مصرية أيضا، وانضم كلاهما لأحد معسكرات منتخب مصر للشباب.

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وأصبح كريم أحمد ثاني لاعب مصري يوقع على عقد احترافي مع ليفربول هذا العام.

ففي يناير الماضي، وقع الإنجليزي ذو الأصول المصرية ألفن أيمن على أول عقد احترافي له مع ناديه ليفربول.

لاعب الوسط البالغ من العمر 17 عامًا انضم إلى ليفربول من ولفرهامبتون في الصيف الماضي ومنذ ذلك الوقت يلعب مع فريق تحت 18 عامًا.

أيمن الذي يمكنه اللعب في الدفاع وكذلك في خط الوسط، بدأ مسيرته مع برادفورد سيتي قبل الانتقال إلى ولفرهامبتون في عام 2023.

يذكر أن ألفن أيمن رحب بتمثيل منتخبات مصر، وكان على وشك الانضمام لمنتخب مصر للشباب خلال فترة روجيرو ميكالي.

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