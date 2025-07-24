كما كشف في الجول - الصفقة السابعة.. المقاولون العرب يضم دعبسة

الخميس، 24 يوليه 2025 - 12:50

كتب : رضا السنباطي

محمود دعبسة

أعلن نادي المقاولون العرب ضم محمود الطنطاوي الشهير بـ "دعبسة" لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية.

ويعتبر دعبسة هو الصفقة السابعة للمقاولون العرب ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن إتمام المقاولون العرب صفقة ضم جناح كهرباء الإسماعيلية.

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ويعد دعبسة سابع صفقات المقاولون العرب هذا الموسم.

ويأتي دعبسة بعد كل من نادر هشام من مودرن سبورت إسلام هشام من بتروجت ومحمود أبو جودة من حرس الحدود وأحمد مجدي "كهربا" من بلدية المحلة ومحمد إسماعيل حامد من إنبي ومحمد فوزي من أبو قير للأسمدة.

وعاد المقاولون العرب للدوري الممتاز بعد غياب موسم واحد تحت قيادة محمد مكي.

ولعب دعبسة لأندية دكرنس وبايونيرز وزد وبتروجت وبروكسي وكهرباء الإسماعيلية.

وسجل دعبسة 9 أهداف مع فريقه السابق كهرباء الإسماعيلية ساهمت في صعود الفريق للدوري الممتاز.

ويشارك اللاعب في مركز الجناح الأيسر.

وتأهلت فرق وادي دجلة، والمقاولون العرب، وكهرباء الإسماعيلية إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

المقاولون العرب دعبسة
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