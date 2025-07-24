اتحاد الكرة يعلن انضمام ثلاثي ليفربول وأرسنال وأوكسير لمعسكر منتخب الشباب

الخميس، 24 يوليه 2025 - 12:43

كتب : FilGoal

كامرون إسماعيل - أرسنال (الصورة من الموقع الرسمي لأرسنال)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم انضمام الثلاثي كريم أحمد لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وكامرون إسماعيل لاعب أرسنال الإنجليزي، ورضوان حمزاوي لاعب نادي أوكسير الفرنسي لمعسكر منتخب مصر.

وأشار الاتحاد إلى أن ذلك يعتبر أول نتائج عمل لجنة المحترفين التي تم تشكيلها للبحث عن المواهب المصرية في الخارج.

ويواصل أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عاما، وجهازه المعاون، البحث عن المواهب الشابة لدعم منتخب مصر قبل خوض بطولة كأس العالم للشباب.

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وتستضيف تشيلي كأس العالم للشباب خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر القادمين.

وكانت أول ثمار اللجنة المساهمة انضمام الثلاثي كريم أحمد لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وكامرون إسماعيل لاعب أرسنال الإنجليزي، ورضوان حمزاوي لاعب نادي أوكسير الفرنسي.

وشكّل اتحاد الكرة لجنة اللاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وعضوية كل من: محمد أبو حسين، وطارق أبو العينين، ومحمد الشربيني أعضاء مجلس الإدارة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وعصام سراج الدين رئيس القطاع التجاري، وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة، وأحمد إيهاب، ووسيم أحمد، وهشام عطا، وأحمد شعلان، ومحمد شعبان .

اللجنة عملت على 4 مهام منذ تشكيلها، وهي إجراء البحث الدوري عن اللاعبين المحترفين مزدوجي الجنسية، والمتابعة الدورية للاعبين المحترفين وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية لهم، والتواصل بصفة رسمية معهم وإقناعهم بالمشروع المصري واستقطابهم لتمثيل المنتخبات المصرية، وأخيرا التنسيق بين اللاعبين والمديرين الفنيين للمنتخبات والمشاركة في التخطيط لتلك المنتخبات اعتماداً على اللاعبين المميزين .

منتخب مصر للشباب كامرون إسماعيل كريم أحمد
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