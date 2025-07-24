خبر في الجول - بعد التنسيق بين الاتحاد والرابطة.. كأس عاصمة مصر خلال أمم إفريقيا

الخميس، 24 يوليه 2025 - 12:26

كتب : محمد جمال

تتويج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس رابطة الأندية

استقرت رابطة الأندية المحترفة على إقامة منافسات كأس عاصمة مصر خلال فترة لعب المنتخب في أمم إفريقيا.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من منتصف ديسمبر إلى منتصف يناير.

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية بعد التنسيق مع اتحاد الكرة تم الاستقرار على خوض منافسات البطولة خلال أمم إفريقيا بسبب توقف الدوري.

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وكان اتحاد الكرة قد استقر على إقامة دورين الـ 32 والـ 16 خلال فترة كأس العرب من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتوج فريق سيراميكا كليوباترا بلقب كأس عاصمة مصر في النسخة الأخيرة من البطولة.

وحجز سيراميكا كليوباترا مقعده في كأس السوبر المصري رفقة كل من الأهلي والزمالك وبيراميدز.

ولم يعلن الاتحاد المصري موعد أو مكان إقامة السوبر المصري حتى الآن.

ومن المقرر إجراء قرعة الدوري المصري يوم الأحد المقبل استعدادا لإقامة البطولة المقرر انطلاقها يوم 8 أغسطس.

اتحاد الكرة كأس الرابطة رابطة الأندية كأس عاصمة مصر
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