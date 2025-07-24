"لم أر سوى الخير من جماهير الزمالك".. مصطفى شلبي يعلن نهاية رحلته مع القلعة البيضاء

الخميس، 24 يوليه 2025 - 12:05

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي

ودع مصطفى شلبي جماهير ونادي الزمالك بعد رحلة استمرت لمدة ثلاثة مواسم مع الفريق.

مصطفى شلبي

النادي : البنك الأهلي

الزمالك

وأتم مصطفى شلبي انتقاله إلى صفوف البنك الأهلي ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

وكتب مصطفى شلبي عبر حسابه على إنستجرام: "الخير كل الخير، لم أر غيره من جماهير ونادي الزمالك العظيم، وكان من الشرف لي أن يرتبط اسمي بكيان كبير وهو نادي الزمالك".

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وأضاف "لكن لكل بداية نهاية ولكل قصة ختام وكذلك هي سنة الحياة".

وكشف شلبي "اليوم أعلن نهاية رحلتي مع نادي الزمالك ولكنها نهاية كروية فقط ومن الغد سأعود مشجعا وداعما لمكان لمجرد ارتباطي به زادني كل خير".

واختتم شلبي "أريد توجيه الشكر لجميع مجالس الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وإلى جماهير الزمالك مازلتم أكبر داعم لذلك النادي العظيم وتلك المرحلة تحتاج إلى دعمكم لرفع اسم النادي".

وبذلك يكمل البنك الأهلي صفقته مع الزمالك بعدما حصل على خدمات كل من مصطفى شلبي وسيد عبد الله.

مقابل انتقال أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي إلى الزمالك والذي سيعلن عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

مصطفى شلبي انضم للزمالك من إنبي في أكتوبر 2022، ليقضي مع الأبيض ثلاثة مواسم.

ومع الزمالك، سجل صاحب الـ30 عاما 15 هدفا وصنع 15 آخرين في 102 مباراة. وتوج ببطولة كونفدرالية، وبطولة كأس سوبر إفريقي، وبطولة كأس مصر.

الزمالك الدوري المصري البنك الأهلي مصطفى شلبي
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