فيريرا: هدفنا هو نفس هدف جماهير الزمالك.. ونتحسن يوما بعد يوم

وعد يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، جماهير ناديه ببذل أقصى جهد من الجميع لتحقيق الانتصارات والبطولات.

ويتواجد فريق الزمالك في معسكر مغلق داخل العاصمة الإدارية من أجل الاستعدادات للموسم المقبل.

وقال يانيك فيريرا المدير الفني عبر قناة الزمالك: "الأمور تسير بشكل جيد للغاية في معسكر الزمالك ونتحسن يوما عن يوم، وكل فرد يبذل قصارى جهده، وشاهدت أمور إيجابية في المباراة الأخيرة مقارنة بالأولى وهذا يعني أننا على الطريق الصحيح".

وبسؤاله عن الصفقات الجديدة أوضح "الأمر يشبه ما يحدث في كل فريق بفترة الصيف هناك لاعبون ينضمون وآخرون يرحلون، ومن ينضم للفريق عليه الاندماج داخل منظومتنا".

وأضاف "الزمالك في فترة تغير كبيرة داخل الفريق ونحن لا نزال في البداية، الجميع هنا لديه نفس الرغبة والطموح وذلك أمر مهم جدا بالنسبة لي إذا أردنا تحقيق شيئا في نهاية الموسم".

واختتم فيريرا تصريحاته "ما يريده جمهور الزمالك نحن نريده أيضا وإن شاء الله تسير الأمور بشكل جيد".

ويعسكر فريق الزمالك في العاصمة الإدارية ضمن الاستعدادات للموسم المقبل.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.

وعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة قبل انطلاق المران المسائي أمس الأربعاء.

وشهدت الجلسة التطرق للحديث حول الفترة المقبلة من معسكر الإعداد، والترتيب لودية وادي دجلة المقبلة قبل ختام المعسكر.