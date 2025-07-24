الصفاقسي لـ في الجول: معلول وقع على تعاقد لمدة 3 مواسم من أجل المئوية

وقّع علي معلول لاعب الأهلي السابق على عقود انتقاله إلى صفوف الصفاقسي التونسي ليعود إلى فريقه من جديد.

واستقر مجلس إدارة الصفاقسي التونسي على ضم اللاعب لمدة 3 مواسم من أجل الاستمرار حتى مئوية النادي في عام 2028.

وقال ثامر الفندري نائب رئيس الصفاقسي لـ FilGoal.com: "علي معلول وقع بشكل رسمي على تعاقد مع الصفاقسي لمدة 3 مواسم مقبلة حتى صيف 2028".

وتابع الفندري "لا يتبقى سوى الانتهاء من إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة".

وكشف نائب رئيس الصفاقسي "سر التعاقد مع معلول لمدة 3 سنوات من أجل تواجده في مئوية النادي عام 2028".

واختتم تصريحاته "معلول ساعد النادي الأهلي في بطولات كبرى على مدار سنوات وقام بعمل مسيرة احترافية رائعة، حقق خلالها كل الإنجازات الممكنة، وسيكون إضافة كبيرة بعد عودته للصفاقسي وسيساعد الفريق".

وسيعود معلول للصفاقسي بعد 9 سنوات، إذ انتقل إلى الأهلي في 2016.

اللاعب التونسي صاحب الـ35 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الصفاقسي في عام 2016.

وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري 6 مرات و5 لكأس السوبر المصري وأربعة لكأس مصر.

كما ظفر بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وارتدى معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته في مباراة الجونة بالدوري المصري في شهر مايو الماضي.