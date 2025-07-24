تكرار لنهائي الرجال.. أيتانا بونماتي تقود سيدات إسبانيا لمواجهة إنجلترا

حقق منتخب سيدات إسبانيا لكرة القدم إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى نهائي أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب منتخب إسبانيا على ألمانيا في نصف نهائي يورو السيدات بهدف دون مقابل بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وسجلت أيتانا بونماتي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 113 من عمر المباراة بعد تسديدة رائعة من الجانب الأيمن سكنت شباك ألمانيا.

ويواجه منتخب سيدات إسبانيا بذلك المنتخب الإنجليزي في النهائي تكرارا لنسخة الرجال الأخيرة.

وكان منتخب رجال إسبانيا قد توج بلقب النسخة الأخيرة من اليورو في 2024 على حساب إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد.

ويقام نهائي السيدات في تمام السابعة من يوم الأحد المقبل بين إسبانيا وإنجلترا بالبطولة المقامة في سويسرا.

ويعتبر منتخب ألمانيا البطل التاريخي ليورو السيدات بعد التتويج بـ 8 ألقاب آخرهم في 2013.

وحصدت سيدات ألمانيا وصافة النسخة الأخيرة في 2022 بعد الخسارة من إنجلترا في النهائي.

ويلعب منتخب سيدات إنجلترا النهائي للمرة الرابعة، إذ توج مرة بنسخة 2022 الأخيرة بينما خسر في نهائيي 84 و2009.

وتوج منتخب سيدات إسبانيا بلقب كأس العالم في 2023 ودوري الأمم الأوروبية في 2024 ويتبقى له فقط اليورو.

وكانت أقصى إنجازات سيدات إسبانيا في اليورو هي الحصول على برونزية نسخة 1997.