سيف جعفر: فيريرا يتعامل معنا بشكل مثالي.. والصفقات الجديدة إضافة قوية

الخميس، 24 يوليه 2025 - 00:31

كتب : FilGoal

سيف جعفر - الزمالك - رع

يثق سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك في قدرة فريقه على المنافسة على كافة البطولات بالموسم المقبل.

ويخوض الزمالك معسكرا إعداديا في العاصمة الإدارية تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

وقال سيف جعفر لاعب الزمالك عبر قناة ناديه:"معسكر العاصمة الإدارية يسير بشكل ممتاز وسط أجواء إيجابية وتركيز كبير من اللاعبين".

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وأضاف "هدفنا التتويج بالبطولات في الموسم الجديد لإسعاد جماهير الزمالك. الصفقات الجديدة إضافة قوية للفريق".

وأتم "فيريرا يتعامل معنا بشكل مثالي ويحرص على تطوير مستوانا. أسعى لتقديم موسم قوي وتعويض البداية الصعبة في الموسم الماضي".

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.

الزمالك سيف جعفر
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