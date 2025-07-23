ديانج: لا يوجد منافس لـ الأهلي على المستوى القاري.. ولا يمكن أن أتسبب في مشكلة للفريق

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 23:54

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي

يؤمن أليو ديانج لاعب وسط الأهلي بأن الفريق لا يوجد له منافس على المستوى القاري وتحقيقه للألقاب ليس مفاجأة.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

وشدد ديانج على أنه من الممكن أن يتسبب في مشكلة لفريق الأهلي سواء في الماضي أو المستقبل.

وقال ديانج خلال ظهوره على قناة الأهلي: "لمست مشاعر رائعة من الجماهير وزملائي اللاعبين بعد إعارتي وعودتي للفريق وأشكرهم على ذلك".

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وتابع "أشكر جماهير الأهلي جدا على ثقتهم الكبيرة وإن شاء الله أكون على قدر هذه الثقة وأسعدهم دائما".

وأوضح النجم المالي "كرة القدم لعبة جماعية وتحتاج لانضباط من الجميع، وأنا مجرد ترس في منظومة يديرها المدير الفني صاحب الرأي الأول والأخير في تحديد موقفي من التشكيل الأساسي".

وشدد ديانج "لا يمكن أن أتسبب في مشكلة لفريق الأهلي سواء في الماضي أو الوقت الحالي".

وبسؤاله عن المنافسة الموسم المقبل أوضح "على الصعيد القاري لا يوجد منافس للأهلي فهو الرقم واحد وغير ذلك يكون مفاجأة، الأهلي الأكبر في إفريقيا وهذا وضعه الطبيعي وتحقيقه لكافة الألقاب أمر طبيعي".

وأوضح "بالتأكيد أكن الاحترام للزمالك وبيراميدز، لكن نحن الأهلي وعلينا التركيز على أنفسنا وإسعاد الجماهير التي تدعمنا دائما، وأتوقع أن هذا الموسم سيكون عظيما إن شاء الله".

أما عن القيادة الفنية الجديدة قال: "خوسيه ريبيرو يقوم بعمل كبير في التدريبات ونسعى للتكيف مع أسلوبه حتى وأن لم يكن الأمر سهلا في البداية".

وأضاف "كنت أتمنى المشاركة لدقائق أكثر مع الأهلي في كأس العالم للأندية لكن للأسف لم يحدث، ولذلك سأعمل على نفسي خلال الفترة المقبلة للعب بشكل أكبر".

وأردف "تجربتي في الدوري السعودي الحمد لله كانت رائعة جدا، وكنت سعيدا باللعب أمام هؤلاء النجوم".

أما عن إصرار الأهلي على عودته أجاب "هذا الأمر يسعدني كثيرا وجعلني فخورا لأن الجميع لا تسنح له فرصة اللعب مع ناد مثل الأهلي وأتمنى الاستمرار لأطول فترة ممكنة".

وبالعودة لنهائي القرن قال: "توجنا بمباراة نهائي القرن بسبب اللعب بروح الجماعة، وكنت حزينا جدا لغيابي عن النهائي بسبب الإصابة بفيروس كورونا لكن عزائي الوحيد هو تتويجنا باللقب في النهاية".

وواصل "لم أتوقع أن ينضم زيزو إلينا وعندما رأيته معنا قلت رائع أنه معنا".

واختتم ديانج تصريحاته "رسالتي لجماهير الأهلي، أن وجودهم دائما ما يسعدنا، وعندما نراهم نتعهد على بذل كل ما بوسعنا لإسعادهم، وأشكرهم جدا على خلق الدوافع لنا لتحقيق الانتصارات والبطولات، وأعدهم بتقديم موسما كبيرا هذا العام".

الأهلي أليو ديانج
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