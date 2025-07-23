عبد الناصر محمد: لاعبو الزمالك من أكثر اللاعبين التزاما.. والانضباط والنظام هما الأساس

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 23:34

كتب : FilGoal

ناصر منسي - عبد الناصر محمد - الزمالك

يرى عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك أن الانضباط والنظام هما الأساس في نجاح الفريق.

ويخوض الزمالك معسكرا إعداديا في العاصمة الإدارية تحضيرا للموسم الجديد.

وقال عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عبر قناة ناديه: "الانضباط والنظام هما الأساس، وهما ما يساعدنا على التعامل بشكل صحيح مع مختلف المواقف".

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وأضاف "نركز كثيرا على هذه النقطة خلال المعسكر الحالي، المقام في العاصمة الإدارية، والذي يسير بشكل إيجابي للغاية".

وشدد "لاعبو الزمالك من أكثر اللاعبين التزاما، وهو ما يجعلنا راضين تماما عن سير التحضيرات. نمتلك مجموعة قوية من اللاعبين، سواء من العناصر القديمة أو الصفقات الجديدة، وجميعهم لديهم الرغبة والقدرة على قيادة الفريق نحو النجاح".

وأتم "أعد جماهير الزمالك بأن الأمور ستكون على ما يرام في الموسم المقبل، ونحن نعمل بكل طاقتنا من أجل تحقيق طموحات هذا النادي الكبير".

وعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة قبل انطلاق المران المسائي اليوم الأربعاء.

وشهدت الجلسة التطرق للحديث حول الفترة المقبلة من معسكر الإعداد، والترتيب لودية وادي دجلة المقبلة قبل ختام المعسكر.

الزمالك عبد الناصر محمد
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