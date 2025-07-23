كرة طائرة - الزمالك يعلن ضم 4 لاعبات لتدعيم فريق السيدات.. والتجديد لداليا المرشدي

أعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تدعيم فريق سيدات الكرة الطائرة بالتعاقد مع 4 لاعبات جدد.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوف فريق السيدات بعناصر قوية للمنافسة على جميع البطولات الموسم المقبل.

وكشف الزمالك عن تعاقده مع كل من فريدة الحناوي وهنا تامر من وادي دجلة وفرح العايدي من المقاولون العرب ومروة مجدي من نادي الشمس.

ووقعت اللاعبات على عقود انضمامهن لنادي الزمالك في حضور نيره الأحمر، عضو مجلس الإدارة، بعد الاتفاق على جميع بنود التعاقد.

كما أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقده مع داليا المرشدي لاعبة الفريق لمدة موسمين.

وكان فريق سيدات الزمالك قد حصد لقبي كأس مصر وإفريقيا في الموسم الماضي.

كما شارك فريق سيدات الزمالك في كأس العالم للأندية للسيدات كأول فريق مصري في تاريخ اللعبة.

ومن المقرر مشاركة فريق سيدات الزمالك في النسخة المقبلة أيضا من كأس العالم للأندية.