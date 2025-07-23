الصفقة الجديدة تسجل.. المصري يخسر من النجم الساحلي بثنائية وديا

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 23:12

كتب : FilGoal

منذر طمين - المصري ضد النجم الساحلي

خسر المصري أمام النجم الساحلي 2-1 في مباراة ودية جمعت الفريقين ضمن تحضيرات الموسم الجديد.

وسجل الجزائري منذر طمين المنضم حديثا لصفوف المصري هدف الفريق البورسعيدي الوحيد.

فيما سجل محمد كانتي وأمين القروي هدفي نادي النجم الساحلي.

الخسارة أمام النجم الساحلي جاءت بعد التعادل ضد الصفاقسي 1-1 ضمن تحضيرات الفريق بتونس.

وبدأ المصري بقيادة نبيل الكوكي المباراة بشكل جيد واعتمد على انطلاقات الثنائي كريم بامبو وصلاح محسن في خط الهجوم.

لكن محمد كانتي مهاجم النجم الساحلي استغل خطأ عصام ثروت حارس مرمى المصري وسجل الهدف الأول في الدقيقة العاشرة.

ورد المصري بعرضة خطيرة من الجهة اليمنى عن طريق أحمد عيد أبعدها دفاع النجم الساحلي.

وأرسل عمرو السعداوي كرة طولية استغلها منذر طمين الذي انفرد بالمرمى وسجل هدف التعادل في الدقيقة 14.

وأنقذ أحمد عيد فرصة هدف محقق للنجم الساحلي بعدما أبعد الكرة من أمام راقي العوني مهاجم النجم.

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وفي الدقيقة 40 نجح وليد القروي في تسجيل الهدف الثاني للنجم الساحلي بضربة رأسية من ركلة ركنية.

وحاول المصري إدراك هدف التعادل في الشوط الثاني لكن محاولاته لم يكتب لها النجاح.

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المصري النجم الساحلي
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