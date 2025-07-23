كرة يد - من الجزيرة إلى ميت عقبة.. الزمالك يضم أحمد راضي
الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 22:24
كتب : FilGoal
أعلن نادي الزمالك تعاقده مع أحمد راضي صانع ألعاب الأهلي السابق في صفقة انتقال حر.
ووقع أحمد راضي على عقود انضمامه إلى القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات.
وسبق وأن لعب أحمد راضي ضمن صفوف الأهلي وانتقل إلى سبورتنج السكندري على سبيل الإعارة.
وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق تعيين الفرنسي فرانك موريس مدربا لفريق كرة اليد بالنادي خلال الموسم المقبل منذ أيام.
وكان الزمالك قد أعلن ضم بيجاد مروان لاعب دائرة سبورتنج في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي السكندري.
وكان بيجاد مروان قد تلقى عروضا من الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة وأبلغ اللاعب ناديه برغبته في الرحيل.
ولعب بيجاد مروان مع الزمالك خلال بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية على سبيل الإعارة بنهاية الموسم المنقضي وظهر بشكل جيد.
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