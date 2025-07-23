عمر جابر: جون إدوارد وضع نظاما جديدا للزمالك.. وارتداء شارة القيادة مسؤولية كبيرة

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 22:05

كتب : FilGoal

الزمالك - عمر جابر

يعتبر عمر جابر قائد نادي الزمالك، أن ارتداء شارة قيادة الفريق مسؤولية كبيرة.

عمر جابر

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال عمر جابر عبر الصفحة الرسمية لنادي الزمالك: "مسؤولية كبيرة أن تكون قائدا لنادي كبير بحجم الزمالك، وأتمنى أن أكون بقدر تلك المسؤولية، ونتوج بالبطولات وأن يكون استقرار في النادي".

وقرر محمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمد عبد الشافي اعتزالهما مع نهاية الموسم المنقضي.

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وتعليقا على ذلك، أوضح جابر: "شيكابالا وعبد الشافي أسطورتان، وقدما الكثير للكرة المصرية والزمالك".

وتابع عمر جابر حديثه عن الاستعداد للموسم القادم "نادي الزمالك مطالب دائما بالفوز ببطولات، واللاعبون يعلمون ذلك جيدا".

وأضاف "أنهينا الموسم السابق بشكل جيد، ونستطيع البناء عليه في الموسم الجديد".

ونجح الزمالك في التتويج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على حساب بيراميدز في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وأكمل جابر "جون إدوارد منذ قدومه لنادي الزمالك وضع نظاما لجميع اللاعبين، وإن شاء الله نستطيع السير على هذا النظام، ونبذل جهدا من أجل إسعاد الجماهير".

وأتم "تم وضع نظام جديد في النادي، ومسؤولون ولاعبون جدد نستطيع إسعاد جماهير الزمالك".

وتولى جون إدوارد منصب المدير الرياضي بنادي الزمالك، شهر يونيو الماضي، مع منحه كافة صلاحيات ومسؤوليات إدارة ملف الفريق الأول.

عمر جابر الزمالك
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