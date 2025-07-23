التحاق مروان حمدي بمعسكر بيراميدز في تركيا.. واستمرار غياب جودة

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 22:01

كتب : FilGoal

مروان حمدي - بيراميدز

التحق مروان حمدي مهاجم بيراميدز بمعسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد والمقام بمدينة إزميت التركية.

مروان حمدي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وغاب مروان حمدي عن السفر مع الفريق بعدما تعرض لإصابة قبل الرحلة مما تسبب في تأخره في السفر مع البعثة.

وتعرض مروان حمدي لاصطدام في الرأس خلال التحام مع زميله عبد الرحمن جودة ققبل السفر إلى تركيا.

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وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن الثنائي قد خضع لبروتوكول اصطدامات الرأس بعدما ثبت تعرضه لارتجاج طفيف بالمخ.

وحصل الثنائي على راحة كاملة لمدة 6 أيام وفقا للبروتوكول الطبي، وبعد تحسن حالة مروان حمدي وخضوعه لآشعة جديدة أثبتت سلامته وصل إلى تركيا والتحق بالمعسكر بشكل طبيعي.

أما عبد الرحمن جودة فسيستمر في تنفيذ البروتوكول العلاجي ولن يلتحق ببعثة الفريق في تركيا وسينتظم في التدريبات بعد العودة إلى القاهرة.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره قاسم باشا التركي في ثاني ودياته خلال المعسكر المقام حاليا في تركيا مساء السبت المقبل.

وكان بيراميدز قد أنهى الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الثاني.

وتوج الفريق خلال الموسم الماضي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل.

بيراميدز مروان حمدي
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