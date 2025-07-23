بعد اتفاقه مع النصر.. أتلتيكو مدريد يحسم صفقة هانكو

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 21:38

كتب : FilGoal

دافيد هانكو - فينورد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد تعاقده مع ديفيد هانكو لاعب فريق فينورد الهولندي.

وأشار أتلتيكو مدريد في بيان رسمي أن النادي قد توصل لاتفاق مع فينورد بضم هانكو بشرط اجتيازه الفحص الطبي اللازم.

وكان قد ارتبط اسم ديفيد هانكو بالانتقال إلى النصر السعودي قبل أن يتم إلغاء الصفقة.

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وانهارت صفقة انتقال ديفيد هانكو إلى نادي النصر من فينورد الهولندي بعد إتمام الاتفاق بين الجابنين.

وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط في وقت سابق أن النصر وفينورد توصلا إلى الاتفاق على شروط التعاقد قبل أن يحسم أتليتكو مدريد الصفقة.

وكانت قيمة الصفقة 40 مليون يورو، بواقع 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت في صفقة قياسية للنادي الهولندي.

وسبق وأن لعب هانكو في صفوف فيورنتينا قبل أن ينتقل إلى سبارتا براج التشيكي على سبيل الإعارة.

وانضم هانكو إلى فينورد في صيف 2022.

أتلتيكو مدريد هانكو
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