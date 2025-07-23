محمد شحاتة يغادر معسكر الزمالك بسبب وفاة زوجة شقيقه

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 21:37

كتب : FilGoal

محمد شحاتة - الزمالك

غادر محمد شحاتة لاعب الزمالك معسكر فريقه بسبب وفاة زوجة شقيقه.

ويخوض الزمالك معسكرا حاليا في العاصمة الإدارية تحضيرا للموسم الجديد.

وحصل محمد شحاتة على إذن من عبد الناصر محمد مدير الكرة بالتنسيق مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، بمغادرة معسكر الفريق المقام حالياً بالعاصمة الإدارية نظراً لوفاة زوجة شقيقه.

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وخرج اللاعب من المعسكر عقب التدريب المسائي الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب نادي النادي، لحضور الجنازة.

وقام مدير الكرة بتوفير سيارة خاصة للاعب من أجل السفر إلى محافظة المنيا مسقط رأسه لحضور الجنازة.

وتقدم جميع أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الفريق بالعزاء لمحمد شحاتة في وفاة زوجة شقيقه.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري. وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.

محمد شحاتة الزمالك
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