السد القطري يضم فيرمينو

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 21:18

كتب : FilGoal

روبرتو فيرمينو

أعلن نادي السد القطري ضم البرازيلي روبرتو فيرمينو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من أهلي جدة السعودي.

ونشر السد فيديو تقديم فيرمينو تحت عنوان "فيرمينو سداوي"

وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية كشفت عن قيمة انتقال فيرمينو بنحو 7 ملايين يورو.

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ولعب البرازيلي 65 مباراة بقميص أهلي جدة، استطاع خلالها تسجيل 21 هدفاً وصناعة 17.

وانتقل فيرمينو إلى أهلي جدة في صيف 2023 بعقد يمتد إلى صيف 2026، قادمًا من صفوف ليفربول الإنجليزي.

وأسهم فيرمينو في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.

وغاب البرازيلي المخضرم عن قائمة الأهلي المحلية في النصف الثاني من الموسم الماضي واكتفى بالمشاركات القارية.

وسبق أن كشف خالد الغامدي رئيس أهلي جدة عبر قناة إم بي سي أكشن: "تم تسوية الأمور المالية مع فيرمينو".

وأوضح "فيرمينو خارج قائمة الفريق المحلية وسيغادر في الصيف".

وسبق أن كشف خالد الغامدي رئيس أهلي جدة عبر قناة إم بي سي أكشن: "تم تسوية الأمور المالية مع فيرمينو".

وأوضح "فيرمينو خارج قائمة الفريق المحلية وسيغادر في الصيف".

فيرمينو السد القطري
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