"جزء من تاريخ النادي".. أتلتيكو مدريد يعلن رحيل ساؤول

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رحيل لاعب الوسط ساؤول نيجيز عن الفريق، بعد التوصل لاتفاق لإنهاء العقد بالتراضي.

ساؤول نيجيز النادي : لاعب حر أتلتيكو مدريد

ويعد ساؤول تاسع أكثر لاعبي أتلتيكو مشاركة في عدد المباريات مع الفريق بواقع 427 مباراة.

وتعليقا على رحيله، قال إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو: "نيابة عن النادي، أعرب عن تقدريبا لساؤول، على أكثر من 15 عاما دافع فيهم عن قميص النادي، لقد انضم إلينا كلاعب شاب، وبعد أكثر من 400 مباراة سجل وصنع وتوج بألقاب أصبح جزء لا يتجزأ من تاريخنا وأحد أساطيرنا".

وأتم رئيس أتلتيكو "نتمنى لـ ساؤول التوفيق له ولعائلته في هذه المرحلة الجديدة، وفي جميع مشاريعه الشخصية والمهنية المستقبلية، وسيظل هذا النادي دائمًا موطنك".

وانضم ساؤول إلى أتلتيكو مدريد في سن الرابعة عشر عام 2008 - 2009.

ولعب ساؤول لأول مرة مع الفريق الأول يوم 8 مارس 2012 في الدوري الأوروبي أمام بشكتاش التركي.

وطوال تلك الفترة لعب ساؤول بقميص أتلتيكو مدريد، باستثناء موسم 2013 - 2014 حين لعب معارا إلى رايو فايكانو، وموسم 2021 - 2022 حين لعب بقميص تشيلسي الإنجليزي، والموسم الماضي إلى إشبيلية.

وسجل ساؤول هدفه الأول في الدوري الإسباني ضد إشبيليه يوم 27 سبتمبر 2014.

إجمالا سجل ساؤول 48 هدفا، وقدم 26 تمريرة حاسمة.

وتوج ساؤول بلقبين للدوري الأوروبي (2011/12 و2017/18)، ولقب واحد للدوري الإسباني (2020/21)، ولقب واحد لكأس ملك إسبانيا (2012/13)، وكأس السوبر الإسباني (2014/15)، وكأس السوبر الأوروبي (2018/19).