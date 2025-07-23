بيراميدز يواجه قاسم باشا وديا يوم السبت

يواجه فريق بيراميدز نظيره قاسم باشا التركي في ثاني ودياته خلال المعسكر المقام حاليا في تركيا.

وتعادل بيراميدز مع فريق بانديرما سبور في وديته الأولى بهدفين لكل فريق، في أولى مبارياته الودية بمعسكر تركيا.

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن مواجهة الفريق لنظيره قاسم باشا في تمام السادسة من مساء السبت.

وأشار هاني سعيد إلى أن تلك الودية هي الثانية خلال المعسكر الخارجي في تركيا.

وأوضح المدير الرياضي مغادرة الفريق لمعسكره بمدينة إزميت متوجها إلى أسطنبول صباح الجمعة استعدادا لمواجهة قاسم باشا.

وكان بيراميدز قد أنهى الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الثاني.

وتوج الفريق خلال الموسم الماضي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل.