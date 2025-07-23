"زيدان والأهلي العظيم ودوري الأبطال".. إجابات زيزو على الأسئلة السريعة

كشف أحمد زيزو لاعب الأهلي عن أمنيته في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الفريق.

بينما تمنى زيزو إلغاء قاعدة التسلل حال تمكن من تغيير قانون وحيد في كرة القدم.

وأجرت صفحة الأهلي الرسمية حوارا مع أحمد زيزو على هامش معسكر تونس الجاري.

وجاءت إجابات أحمد زيزو في الأسئلة السريعة كالآتي:

أسطورتك المفضلة؟ زين الدين زيدان

الأهلي في كلمة؟ نادي عظيم

بطولة نفسك تحققها مع الأهلي؟ دوري أبطال إفريقيا

الدوري المفضل؟ الإنجليزي

جول ولا أسيست؟ حسب الظروف لكن ممكن تسجيل هدف

لو مذيع رياضي اسم البرنامج إيه؟ الكرة مع الملك

تغيير قانون في كرة القدم؟ إلغاء التسلل

كلمة لإمام عاشور؟ صاحبي جدا

كلمة لبنشرقي؟ العالمي

كلمة عن هاني؟ صديقي منذ أيام زمان في المنتخب

كلمة عن الشناوي؟ قائد

أول كلمة من الشناوي بعد انضمامك؟ حمد الله على السلامة أخيرا يا أخي

الرياضة المفضلة غير كرة القدم؟ كرة سلة

المكان المفضل في مصر؟ الجونة

تقييمك لنفسك في البلايستيشن؟ لم ألعبها من قبل طوال حياتي

لو لم تكن لاعبا لكرة القدم؟ أعتقد كنت سأعمل في التسويق

الصيف أم الشتاء؟ الصيف

شاي أو قهوة؟ قهوة

مانجو أم فراولة؟ مانجو

بيتزا أو كشري؟ كشري

الحلوى المفضلة؟ أرز باللبن