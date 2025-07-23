برشلونة يعلن ضم ماركوس راشفورد.. ويرتدي رقم كرويف وهنري

أعلن نادي برشلونة رسميا ضم الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.

ماركوس راشفورد النادي : برشلونة برشلونة

وكشف برشلونة عبر موقعه الرسمي، ضم راشفورد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة لتنتهي يوم 30 يونيو 2026.

وأوضح النادي الكاتالوني أن العقد يتضمن خيار شراء المهاجم الإنجليزي بشكل نهائي.

ووقع راشفورد على عقده كلاعب في برشلونة بعد ظهر اليوم الأربعاء، في اجتماع خاص بحضور رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، وأعضاء مجلس الإدارة.

ولعب راشفورد في صفوف مانشستر يونايتد منذ كان في سن السابعة من عمره.

ولعب راشفورد لأول مرة مع الفريق الأول وعمره 18 عاما، في فبراير 2016.

وكشف برشلونة عن ارتداء راشفورد القميص رقم 14.

ويعد أشهر من ارتدى القميص رقم 14 مع برشلونة، يوهان كرويف، وتيري هنري.

ومن المقرر أن يسافر المهاجم الإنجليزي مع الفريق في الجولة الآسيوية يوم الخميس.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فقد أنهى برشلونة الأوراق اللازمة لإتمام صفقة راشفورد وسيدفع 14 مليون يورو إجمالا لتغطية راتبه.

وقبل راشفورد تخفيض راتبه بنسبة 15%، بينما تتضمن الصفقة تتضمن حق شراء مقابل 30 مليون يورو.

ينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد صيف 2028، وعاد ليونايتد من جديد بعد إعارة مع نادي أستون فيلا يناير الماضي.

وشارك راشفورد مع أستون فيلا الموسم الماضي في 17 مباراة، تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 أهداف.

راشفورد خاض مسيرته كاملة مع الشياطين الحمر، ولم يخرج من النادي سوى في فترة الإعارة.