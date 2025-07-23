مباشر وديا - النجم الساحلي (2) - (1) المصري.. محاولات لتسجيل التعادل

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 19:57

كتب : FilGoal

المصري ضد الصفاقسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري أمام النجم الساحلي.

ويلعب المصري أمام النجم الساحلي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

نهاية الشوط الأول

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ق40 وليد القروي يسجل الهدف الثاني لنادي النجم الساحلي

ق28 عمر باه مدافع النجم الساحلي يبعد فرصة هدف محقق للمصري

ق20 أحمد عيد ينقذ هدف محقق بعد انفراد تام لراقي العواني مهاجم النجم الساحلي

ق14 منذر طمين يسجل هدف التعادل للمصري بعد انفراد تام بالمرمى

ق10 محمد كانتي يسجل الهدف الاول للنجم الساحلي بعد خطأ فادح من عصام ثروت حارس المرمى

انطلاق المباراة

لمشاهدة مباراة المصري والنجم الساحلي.

المصري النجم الساحلي
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