مباشر وديا - النجم الساحلي (2) - (1) المصري.. محاولات لتسجيل التعادل
الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 19:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري أمام النجم الساحلي.
ويلعب المصري أمام النجم الساحلي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.
نهاية الشوط الأول
ق40 وليد القروي يسجل الهدف الثاني لنادي النجم الساحلي
ق28 عمر باه مدافع النجم الساحلي يبعد فرصة هدف محقق للمصري
ق20 أحمد عيد ينقذ هدف محقق بعد انفراد تام لراقي العواني مهاجم النجم الساحلي
ق14 منذر طمين يسجل هدف التعادل للمصري بعد انفراد تام بالمرمى
ق10 محمد كانتي يسجل الهدف الاول للنجم الساحلي بعد خطأ فادح من عصام ثروت حارس المرمى
انطلاق المباراة
لمشاهدة مباراة المصري والنجم الساحلي.
نرشح لكم
محمد شحاتة يغادر معسكر الزمالك بسبب وفاة زوجة شقيقه اتحاد الكرة يبحث مع وزارة التعليم المشاركة في بطولة "كاف" للمدارس بيراميدز يواجه قاسم باشا وديا يوم السبت "زيدان والأهلي العظيم ودوري الأبطال".. إجابات زيزو على الأسئلة السريعة بتروجت يضم صانع ألعاب إيسترن كومباني تشكيل المصري - منذر طمين يقود الهجوم أمام النجم الساحلي وديا مران الزمالك - راحة لعواد بسبب الإصابة.. وجلسة لـ فيريرا مع مدير الكرة مدرب خيتافي: كنت أراهن على نجاح إبراهيم عادل في الدوري الإسباني
أخر الأخبار
السد القطري يضم فيرمينو 40 دقيقة | ميركاتو