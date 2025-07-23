بتروجت يضم صانع ألعاب إيسترن كومباني

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 19:56

كتب : FilGoal

محمود مرسي - إيسترن كومباني

أعلن نادي إيسترن كومباني انتقال لاعبه محمود مرسي إلى فريق بتروجت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن بتروجت ضم مرسى من إيسترن كومباني لمدة 3 مواسم.

ويلعب مرسي في مركز الوسط المهاجم، وانضم للفريق بعد موافقة سيد عيد المدير الفني لبتروجت.

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وشارك مرسي في مباراة بتروجت الودية أمام حرس الحدود والتي انتهت سلبيا دون أهداف.

وتعد صفقة مرسي هي الثانية لبتروجت في ميركاتو الصيف، بعد ضم عبد الكافي رجب حارس مرمى وادي دجلة.

وخاض بتروجت ثلاث مباريات ودية حتى الآن من بينهم حرس الحدود.

خسر بتروجت في الأولى أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، وفاز في الثانية على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل التعادل أمام الحرس في المباراة الأخيرة.

وينطلق دوري الموسم المقبل 2025 - 2026 في بداية شهر أغسطس المقبل.

واحتل بتروجت الموسم الماضي المركز الثامن برصيد 27 نقطة في مجموعة البطولة.

وسيخوض بتروجت 3 وديات أخرى استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وستقام الوديات الثلاث في المواعيد التالي

بتروجت × وي .. يوم الخميس 24 يوليو.

بتروجت × الجونة يوم الإثنين 28 يوليو.

بتروجت × مودرن سبورت يوم الخميس 31 يوليو.

بتروجت محمود مرسي إيسترن كومبابي
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