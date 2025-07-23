روما يعلن ضم حارس يوفنتوس الشاب

أعلن نادي روما الإيطالي ضم البولندي رادوسلاف زيليزني حارس مرمى يوفنتوس السابق.

وكشف روما عبر موقعه الرسمي عن ضم رادوسلاف صاحب الـ18 عاما، بعقد يمتد 4 سنوات حتى 30 يونيو 2029، مع خيار التمديد لموسم آخر.

وولد الحارس البولندي عام 2006، ولعب في صفوف يوفنتوس خلال الفترة من 2022 حتى 2025.

ولعب الحارس البولندي لصفوف فريق يوفنتوس تحت 17 عاما، وفريق تحت 20 عاما (بريمافيرا).

وسيرتدي رادوسلاف زيليزني القميص رقم 91 مع روما.

وبات رادوسلاف زيليزني اللاعب البولندي السادس في تاريخ الجيالوروسي.

ويضم روما بين صفوفه 3 حراس وهم: الصربي ميل سفيلار، والإيطاليان بيرلويجي جوليني، وبيترو بوير.

واحتل روما الموسم الماضي المركز الخامس برصيد 69 نقطة، ويسبقه يوفنتوس في المركز الرابع بـ70 نقطة.