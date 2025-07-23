تشكيل المصري - منذر طمين يقود الهجوم أمام النجم الساحلي وديا
الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 19:23
كتب : FilGoal
يقود الجزائري منذر طمين هجوم المصري خلال مواجهة النجم الساحلي.
ويواجه المصري نظيره النجم الساحلي بعد قليل وديا ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.
كما يعتمد نبيل الكوكي مدرب المصري على الثنائي عبد الرحيم دغموم وكريم بامبو في هجوم الفريق.
وأعلن نبيل الكوكي مدرب المصري تشكيل الفريق لمواجهة النجم الساحلي كالتالي:
الحارس: عصام ثروت
الدفاع:أحمد عيد - باهر المحمدي - محمد هاشم - عمرو سعداوي.
الوسط: محمد مخلوف - محمود حمادة - حسن علي
الهجوم: عبد الرحيم دغموم - منذر طمين - كريم بامبو.
ويستعد المصري لانطلاق منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري في شهر أغسطس المقبل.
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