زميل مصطفى محمد.. الدحيل يعلن ضم مدافع نانت

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 19:23

كتب : FilGoal

جان شارل كاستيليتو - الدحيل

أعلن نادي الدحيل القطري ضم الكاميروني جان شارل كاستيليتو مدافع نانت الفرنسي ضمن تدعيمات صفوف الفريق.

كاستيليتو صاحب ال 30 عامًا يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع حيث سبق له وأن مثل أندية أوكسير، موسكرون، ريد ستار، بريست في فرنسا بالإضافة إلى كلوب بروج البلجيكي وصولًا إلى تجربته الأخيرة مع نانت الفرنسي قبل انتقاله إلى الدحيل.

مثّل كاستيليتو منتخبات فرنسا بمختلف الفئات السنية قبل أن يقرر الدفاع عن ألوان منتخب بلاده الكاميرون على مستوى المنتخب الأول.

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وكان المدافع الكاميروني قد انضم إلى صفوف نانت في صيف 2020 وقضى 5 مواسم مع الفريق.

ويعتبر كاستيليتو أحد أبرز مدافعي نانت خلال الفترة الأخيرة، ويتواجد رفقة مصطفى محمد مهاجم الفريق.

ولعب كاستيليتو بشكل عام 163 مباراة بقميص نانت في مختلف المسابقات.

ورغم مركزه كقلب دفاع نجح في تسجيل أربعة أهداف وصنع هدفا واحدا.

وتعتبر تلك التجربة الأولى للاعب خارج قارة أوروبا.

وسبق وأن توج كاستيليتو بلقبين في مسيرته إذ حصد كأس فرنسا والدوري البلجيكي.

نانت الدحيل جان شارل كاستيليتو
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