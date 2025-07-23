مران الزمالك - راحة لعواد بسبب الإصابة.. وجلسة لـ فيريرا مع مدير الكرة

حصل محمد عواد حارس مرمى الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية في إطار معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وقرر الجهاز الفني منح محمد عواد راحة، بسبب شكواه من آلام في الظهر، ويخضع الحارس لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأدى محمد صبحي ومهدي سليمان ومحمود الشناوي ثلاثي حراسة مرمى الفريق تدريبات قوية تحت إشراف چوجوسلاف لازيتش مدرب حراس المرمى.

بينما عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة قبل انطلاق المران المسائي.

وشهدت الجلسة التطرق للحديث حول الفترة المقبلة من معسكر الإعداد، والترتيب لودية وادي دجلة المقبلة قبل ختام المعسكر.

كما ألقى فيريرا محاضرة فنية على للاعبين قبل انطلاق المران المسائي، وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بطريقة اللعب، وحرص فيريرا على منح اللاعبين بعض التعليمات لتنفيذها في المران.

وضم فيريرا علي عبد المجيد، مدافع فريق الشباب مواليد 2005 لمعسكر الفريق المقام حالياً بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وشارك علي عبد المجيد في التدريب المسائي للفريق، الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.