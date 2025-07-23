تقرير: المريخ والهلال يعلنان انسحابهما من نهائي بطولة كأس السودان

أعلن ناديا المريخ والهلال السودانيين انسحابهما من نهائي بطولة كأس السودان.

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس السودان يوم 26 يوليو الجاري بمدينة بورتسودان.

ونقل موقع أخبار السودان بيان مشترك لمجلسي إدارة الناديين، عبّرا فيه عن تحفظهما على طريقة تنظيم البطولة وظروفها الفنية.

وأكد بيان الناديين "القرار يأتي حفاظًا على مصالح الكرة السودانية ومقاعدها القارية في بطولة الكونفدرالية الإفريقية."

وأكمل "الناديان قدما تضحيات كبيرة خلال العامين الماضيين من أجل ضمان تمثيل السودان في البطولات الإفريقية، رغم الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، والتي أجبرت الأندية على التنقل خارج البلاد، بما في ذلك المشاركة في دوري موريتانيا للحفاظ على جاهزية اللاعبين الذين يشكلون غالبية قوام المنتخب الوطني."

وأشار البيان "الاتحاد السوداني لكرة القدم لم يشرك الناديين في التشاور حول توقيت ومكان إقامة بطولة النخبة، ما أدى إلى انطلاق المنافسات على ملاعب غير مؤهلة، تُشكل خطرًا على سلامة اللاعبين، خاصة في ظل موسم رياضي امتد لأكثر من خمسة عشر شهرًا دون توقف."

وأوضح الناديان "تفاجأنا بخطاب رسمي من الاتحاد بتاريخ 8 يوليو، يحدد موعد المباراة النهائية بين الهلال والمريخ، رغم انسحاب الفريقين اللذين وصلا إلى نصف النهائي، ولم يتم مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ولم يستند إلى مشاورات عادلة مع الأندية المعنية."

وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على مقعدي السودان في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، دعا الناديان في بيانهما الاتحاد إلى اختيار ناديين آخرين لاستكمال البطولة، وفقًا للوائح المنافسة التي تشترط اكتمال بطولة الكأس وعدم اعتماد ترتيب دوري النخبة لتحديد المشاركين القاريين، حسبما جاء في موقع أخبار السودان.

وأتم البيان "اللجنة المشتركة المفوضة من مجلسي إدارة الناديين ستواصل عقد اجتماعات تنسيقية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مستقبل الكرة السودانية، ويضمن تمثيلًا مشرفًا للبلاد في المحافل القارية والدولية."

وتوقف موسم 2022-23 من الدوري السوداني في أبريل 2023 بسبب الحرب، وبعد أكثر من عامين من الأحداث السياسية تعود الفرق السودانية للعب على أرضها، إذ شارك الهلال والمريخ الموسم المنقضي في الدوري الموريتاني للتغلب على توقف المسابقات المحلية من أجل الاستعداد بشكل أفضل للمشاركة القارية.

وتقام حاليا بطولة النخبة بمشاركة 8 فرق سودانية هي: الهلال – المريخ – الميرغني كسلا – حي الوادي نيالا – الزمالة أم رواية – الأمل عطبرة – المريخ الأبيض – الأهلي مدني، وبدأت في الرابع من يوليو الجاري وتنتهي يوم الثلاثاء المقبل 22 يوليو.

والهدف من المسابقة تحديد هوية الفرق المشاركة قاريا الموسم المقبل.

وتستضيف مدينتي الدامر وعطبرة البطولة، حيث تبعد الدامر 430 كيلومترا، فيما تبعد عطبرة أيضا 320 كيلومترا عن الخرطوم عاصمة السودان.

وفي الجولة السادسة وقبل الأخيرة، انتصر المريخ على الأمل عطبرة بهدف دون رد ليواصل تصدر الترتيب.

فيما اكتسح الهلال خصمه المريخ الأُبيض بنتيجة 5-0.

ويتصدر المريخ الترتيب برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، فيما يأتي خلفه الهلال برصيد 11 نقاط، قبل جولة الحسم.

ويتأهل بطل ووصيف المسابقة إلى دوري أبطال إفريقيا فيما يصل صاحبي المركزين الثالث والرابع للكونفدرالية الموسم المقبل.

يذكر أن الهلال وصل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي وودع على يد الأهلي، فيما ودع المريخ من الدور التمهيدي الثاني بالخسارة من الجيش الملكي.