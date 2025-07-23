تقرير مغربي: ستوك سيتي يتوصل لاتفاق مبدئي لضم لامين كمارا من نهضة بركان

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 18:39

كتب : FilGoal

لامين كمارا - نهضة بركان

توصل ستوك سيتي الإنجليزي لاتفاق مبدئي مع نهضة بركان لضم السنغالي لامين كمارا.

ويلعب كمارا -22 عاما- في صفوف نهضة بركان بداية من صيف 2021.

وكشف تقرير راديو مارس المغربي عن توصل نهضة بركان لاتفاق مبدئي مع ستوك سيتي يقضي بانتقال لاعب الوسط السنغالي للفريق الإنجليزي.

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وأشار التقرير إلى انتظار اجتياز اللاعب الكشف الطبي وإتمام الإجراءات الرسمية قبل الإعلان عن الصفقة.

وساهم لامين كمارا في تتويج نهضة بركان بلقبي الدوري المغربي والكونفدرالية الموسم الماضي.

وأوضح التقرير مغادرة كمارا المغرب يوم الثلاثاء متجها إلى إنجلترا تمهيدا لإجراء الفحص الطبي قبل انتقاله إلى ستوك سيتي.

ولعب لامين كمارا مع منتخب السنغال 5 مباريات دولية ونجح في تسجيل هدف.

وخاض كمارا بقميص نهضة بركان 114 مباراة في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

وحقق كمارا 6 ألقاب بقميص نهضة بركان إذ حصد الدوري المغربي والسوبر الإفريقي مرة لكل منهما بجانب لقبي كأس العرش المغربي ومثلهما من الكونفدرالية.

لامين كمارا نهضة بركان ستوك سيتي
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