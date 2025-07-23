مدرب خيتافي: كنت أراهن على نجاح إبراهيم عادل في الدوري الإسباني

تحسر خوسيه بوردالاس، المدير الفني لفريق خيتافي الإسباني، على فشل ناديه في التعاقد مع إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز السابق، والمنضم حديثا إلى الجزيرة الإماراتي.

وكان نادي الجزيرة قد أعلن أمس الثلاثاء تعاقده رسميا مع إبراهيم عادل قادمًا من بيراميدز.

وقال بوردالاس في تصريحات للقناة الأولى: "كنا في الموسم الماضي على وشك التوقيع مع إبراهيم عادل، لكن الصفقة لم تتم، وهذا أمر وارد في سوق الانتقالات".

وأضاف "كل شيء كان مميزًا في هذا اللاعب، شخصيته وسرعته. كنا نؤمن بأنه سيقدم إضافة كبيرة للفريق، وكان سيتعلم كثيرًا في الدوري الإسباني. أنا دائمًا أراهن على نجاح هذه النوعية من المواهب".

وتابع "أعتقد أنه كان سينمو ويتطور بشكل كبير، وربما يحصل على فرصة أخرى في المستقبل".

واختتم مدرب خيتافي حديثه قائلا: "أنا حزين لعدم التعاقد معه في الموسم الماضي، لكن هذا هو حال كرة القدم. آمل أن تتاح لنا فرصة أخرى لضمه، خصوصا أن اللاعبين المصريين قدموا صورة رائعة في الفترة الماضية".

وكان FilGoal.com قد علم بإتمام صفقة انتقال إبراهيم عادل إلى الجزيرة مقابل ما يقارب من 5 ملايين دولار.

صاحب الـ 24 عاما شارك في 35 مباراة منذ بداية الموسم المنصرم وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 12 آخرين.

وإجمالا خاض إبراهيم عادل 169 مباراة بقميص بيراميدز منذ انضمامه من المريخ البورسعيدي.

وسجل 48 هدفا وصنع 23 وتوج بلقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي.

الجناح الأيسر شارك بقميص منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو ثم باريس وفي كلاهما كان تحت عمر 23 عاما ليكون الوحيد الذي حقق هذا الأمر.

كما بات أكثر لاعب مصري مشاركة في مباريات بالألعاب الأولمبية عبر التاريخ برصيد 9 مباريات.

وخاض عادل 14 مباراة بقميص منتخب مصر وسجل هدفين منها هدف التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2025 بتسديدة من منتصف الملعب في شباك موريتانيا.

واحتل الجزيرة المركز السابع برصيد 37 نقطة في ترتيب الدوري الإماراتي الموسم الماضي.

وتوج الجزيرة الموسم الماضي بلقب كأس الرابطة الإماراتية على حساب شباب الأهلي دبي بمشاركة محمد النني.