بعد فشل صفقة لاعب فينورد.. سكاي: النصر يفاوض مدافع شتوتجارت

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 17:11

كتب : FilGoal

النصر

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي النصر السعودي يحاول ضم جيف شابوت مدافع شتوتجارت هذا الصيف.

ويمتد عقد شابوت مع شتوتجارت حتى صيف 2028.

وأوضح التقرير أن النصر بدأ التفاوض مع ممثلي المدافع البالغ من العمر 27 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أخبار متعلقة:
انضمام مدرب أحمال برازيلي للجهاز الفني لـ الإسماعيلي زد يعلن انتقال مصطفى العش إلى الأهلي بشكل نهائي كما كشف في الجول - سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع عمرو السولية مران الأهلي – مشاركة الشحات وأحمد رمضان بعد التخلص من الإصابة

ولعب شابوت 45 مباراة خلال الموسم الماضي بمختلف المسابقات، وسجل 4 أهداف.

Image

وأوضح التقرير أن النصر يدرس التعاقد مدافع شتوتجارت بعد فشل صفقة انتقال ديفيد هانكو مدافع فينورد.

فقد انهارت صفقة انتقال ديفيد هانكو إلى نادي النصر من فينورد الهولندي بعد إتمام الاتفاق بين الجابنين، حسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن هانكو كان قريبا من الانتقال إلى النصر بعد الاتفاق بين الطرفين قبل انهيار الاتفاق.

Image

ولم يتم ذكر السبب الرئيسي خلف إلغاء الصفقة حتى الآن.

وكانت قيمة الصفقة 40 مليون يورو، بواقع 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت في صفقة قياسية للنادي الهولندي.

النصر جيف شابوت شتوتجارت
نرشح لكم
برشلونة يعلن ضم ماركوس راشفورد بتروجت يضم صانع ألعاب إيسترن كومباني روما يعلن ضم حارس يوفنتوس الشاب زميل مصطفى محمد.. الدحيل يعلن ضم مدافع نانت تقرير مغربي: ستوك سيتي يتوصل لاتفاق مبدئي لضم لامين كمارا من نهضة بركان رئيس اتحاد طنجة: معالي لم يكن لديه شرط جزائي.. واختار الزمالك لهذا السبب أثليتك: مهاجم برشلونة إلى براجا البرتغالي إستوبينيان يخضع للكشف الطبي مع ميلان
أخر الأخبار
برشلونة يعلن ضم ماركوس راشفورد 8 دقيقة | ميركاتو
مباشر وديا - النجم الساحلي (0) - (0) المصري.. انطلاق المباراة 14 دقيقة | الكرة المصرية
بتروجت يضم صانع ألعاب إيسترن كومباني 15 دقيقة | ميركاتو
روما يعلن ضم حارس يوفنتوس الشاب 43 دقيقة | ميركاتو
تشكيل المصري - منذر طمين يقود الهجوم أمام النجم الساحلي وديا 47 دقيقة | الكرة المصرية
زميل مصطفى محمد.. الدحيل يعلن ضم مدافع نانت 48 دقيقة | ميركاتو
مران الزمالك - راحة لعواد بسبب الإصابة.. وجلسة لـ فيريرا مع مدير الكرة ساعة | الكرة المصرية
تقرير: المريخ والهلال يعلنان انسحابهما من نهائي بطولة كأس السودان ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن 4 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج
/articles/509846/بعد-فشل-صفقة-لاعب-فينورد-سكاي-النصر-يفاوض-مدافع-شتوتجارت