بعد فشل صفقة لاعب فينورد.. سكاي: النصر يفاوض مدافع شتوتجارت

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي النصر السعودي يحاول ضم جيف شابوت مدافع شتوتجارت هذا الصيف.

ويمتد عقد شابوت مع شتوتجارت حتى صيف 2028.

وأوضح التقرير أن النصر بدأ التفاوض مع ممثلي المدافع البالغ من العمر 27 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولعب شابوت 45 مباراة خلال الموسم الماضي بمختلف المسابقات، وسجل 4 أهداف.

وأوضح التقرير أن النصر يدرس التعاقد مدافع شتوتجارت بعد فشل صفقة انتقال ديفيد هانكو مدافع فينورد.

فقد انهارت صفقة انتقال ديفيد هانكو إلى نادي النصر من فينورد الهولندي بعد إتمام الاتفاق بين الجابنين، حسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن هانكو كان قريبا من الانتقال إلى النصر بعد الاتفاق بين الطرفين قبل انهيار الاتفاق.

ولم يتم ذكر السبب الرئيسي خلف إلغاء الصفقة حتى الآن.

وكانت قيمة الصفقة 40 مليون يورو، بواقع 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت في صفقة قياسية للنادي الهولندي.