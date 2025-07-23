مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إقامة الأدوار الأولى من كأس مصر وقت بطولة العرب

حددت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الأدوار الأولى من بطولة كأس مصر.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "لجنة المسابقات قررت إقامة دور الـ32 والـ16 لكأس مصر في شهر ديسمبر المقبل".

وأضاف "وذلك خلال مشاركة منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب التي تقام في قطر".

وذلك بسبب توقف الدوري المصري في هذه الفترة من الموسم.

ويحمل الزمالك لقب كأس مصر من الموسم الماضي بعدما فاز في النهائي على بيراميدز.

ويستعد المنتخب المصري تحت قيادة حلمي طولان، بطولة كأس العرب المقررة في الدوحة ديسمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر البطولة في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن، والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.