انضمام مدرب أحمال برازيلي للجهاز الفني لـ الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي انضمام البرازيلي ويليام شميدت للجهاز الفني.

ويقود ميلود حمدي تدريب الإسماعيلي خلال الموسم المقبل.

وسيعمل ويليام شميدت كمدرب للأحمال في الجهاز الفني بدلا من التونسي مروان سليماني الذي تعذر حضوره.

كما انضم شادي العبودي كمحلل للأداء بدلا من محمد عدلي الذي سافر لخوض تجربة خارجية بأحد الفرق في غانا.

وفي الجهاز الطبي انضم محمد سعيد في منصب طبيب العلاج الطبيعي.

ويستعد الإسماعيلي لدخول معسكر مغلق في برج العرب استعدادا للموسم الجديد 2025/2026.

وكان الإسماعيلي قد احتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي ولكنه لم يهبط بسبب إلغاء الهبوط.

ويدخل الإسماعيلي الموسم الجديد وهو موقوف عن القيد حتى الآن من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.