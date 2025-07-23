أثليتك: مهاجم برشلونة إلى براجا البرتغالي

أفادت شبكة ذا أثليتك أن باو فيكتور مهاجم برشلونة سينتقل إلى سبورتنج براجا البرتغالي هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن براجا توصل لاتفاق مع برشلونة من أجل ضم مهاجمه.

وذلك مقابل 12 مليون يورو + 3 ملايين كإضافات.

ولفت التقرير إلى أن براجا سيحسم مع اللاعب شروط عقده الشخصي، قبل الإعلان عن الصفقة.

قبل أيام، رفض برشلونة عرضا من فالنسيا لاستعارة فيكتور، حسب جريدة سبورت.

ووفقا للصحيفة فإن النادي الكتالوني يريد بيع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما بشكل دائم فقط مقابل 10 ملايين يورو.

وعاد فيكتور لتدريبات الفريق تحت قيادة هانز فليك وذلك استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وينتهي عقد باو فيكتور مع برشلونة صيف 2029.

وشارك مع الفريق الموسم الماضي في 29 مباراة تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف.

وتمكن من تحقيق الدوري الإسباني والسوبر وكأس الملك في الموسم الماضي.