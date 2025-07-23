هاكان: أرغب في الاستمرار مع إنتر.. وكل شيء تم توضيحه مع لاوتارو

نفى هاكان تشالهان أوجلو الأخبار التي أشارت لرغبته في الرحيل عن إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بعض التقارير أفادت برغبة اللاعب في العودة للعب في تركيا والرحيل عن إنتر.

وقال هاكان في تصريحات لموقع إنتر نيوز: "أنا سعيد بالتواجد في إنتر وقلت دائما إنني أرغب في الاستمرار ومستعد لبداية جديدة".

وتابع "افتقدت إنتر وهدفي هو التتويج بالألقاب مع الفريق، كل شيء تم توضيحه مع لاوتارو مارتينيز ونحن سعداء ومستعدون للانطلاق معا مجددا".

وبعث لاوتارو مارتينيز قائد إنتر رسالة إلى زملائه في الفريق بعد الخروج المبكر من كأس العالم للأندية: "وأضاف "نحن بحاجة إلى لاعبين يريدون التواجد هنا، نحن نرتدي قميصا مهما ونريد العقليات الكبرى أو أرجوكم ارحلوا".

وكشف جوزيبي ماروتا رئيس نادي إنتر الإيطالي عن اللاعب الذي قصده لاوتارو مارتينيز قائد فريقه بتصريحاته: "لاوتارو لم يذكر اللاعب الذي قصده في حديثه عن الراغبين في الرحيل عن إنتر لكني سأقولها، كان يقصد هاكان تشالهان أوجلو".

وأضاف رئيس إنتر "سنتحدث مع هاكان وإذا توافرت الظروف للانفصال سنفعل ذلك دون أي مشاكل".

وأكمل وكيل تشالهان أوجلو "هناك الكثير من الأخبار المتداولة، أستطيع القول إنه لم تُجرَ أي محادثات بشأن انتقال هاكان مع الأندية المذكورة والادعاءات التي ظهرت".

وتابع "لم نلتقِ بمسؤولي غلطة سراي أيضًا، هاكان سيواصل مسيرته مع إنتر العام المقبل.".

جوردون كشف أيضا عن خطط جالاتا سراي التي لا تتضمن إمكانية التعاقد مع تشالهان أوجلو "هاكان تركي، وجميعنا نرغب في تمثيل ألوان الفرق التي نشجعها منذ الصغر، وهو شغوف بنادي جالاتا سراي من صغره، ولا لديهم خطط أخرى".

وأتم "ستكون هناك محادثات بعد العطلة، دعونا ننظر إلى الوضع بشكل احترافي".