هاكان: أرغب في الاستمرار مع إنتر.. وكل شيء تم توضيحه مع لاوتارو

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 16:04

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - إنتر

نفى هاكان تشالهان أوجلو الأخبار التي أشارت لرغبته في الرحيل عن إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بعض التقارير أفادت برغبة اللاعب في العودة للعب في تركيا والرحيل عن إنتر.

وقال هاكان في تصريحات لموقع إنتر نيوز: "أنا سعيد بالتواجد في إنتر وقلت دائما إنني أرغب في الاستمرار ومستعد لبداية جديدة".

أخبار متعلقة:
ماروتا: نتواصل مع فنربخشة وجالاتاسراي بشأن هاكان تشالهان أوجلو رئيس إنتر: لاوتارو كان يقصد هاكان بحديثه.. وسنحاول الانفصال عنه دون مشاكل قبل مواجهة ريفربليت.. داز: إصابة هاكان تشالهان أوجلو مؤتمر إنزاجي: ميلان يمتلك الكثير من الجودة الفردية.. وهذا موقف هاكان في الدربي

وتابع "افتقدت إنتر وهدفي هو التتويج بالألقاب مع الفريق، كل شيء تم توضيحه مع لاوتارو مارتينيز ونحن سعداء ومستعدون للانطلاق معا مجددا".

وبعث لاوتارو مارتينيز قائد إنتر رسالة إلى زملائه في الفريق بعد الخروج المبكر من كأس العالم للأندية: "وأضاف "نحن بحاجة إلى لاعبين يريدون التواجد هنا، نحن نرتدي قميصا مهما ونريد العقليات الكبرى أو أرجوكم ارحلوا".

وكشف جوزيبي ماروتا رئيس نادي إنتر الإيطالي عن اللاعب الذي قصده لاوتارو مارتينيز قائد فريقه بتصريحاته: "لاوتارو لم يذكر اللاعب الذي قصده في حديثه عن الراغبين في الرحيل عن إنتر لكني سأقولها، كان يقصد هاكان تشالهان أوجلو".

وأضاف رئيس إنتر "سنتحدث مع هاكان وإذا توافرت الظروف للانفصال سنفعل ذلك دون أي مشاكل".

وأكمل وكيل تشالهان أوجلو "هناك الكثير من الأخبار المتداولة، أستطيع القول إنه لم تُجرَ أي محادثات بشأن انتقال هاكان مع الأندية المذكورة والادعاءات التي ظهرت".

وتابع "لم نلتقِ بمسؤولي غلطة سراي أيضًا، هاكان سيواصل مسيرته مع إنتر العام المقبل.".

جوردون كشف أيضا عن خطط جالاتا سراي التي لا تتضمن إمكانية التعاقد مع تشالهان أوجلو "هاكان تركي، وجميعنا نرغب في تمثيل ألوان الفرق التي نشجعها منذ الصغر، وهو شغوف بنادي جالاتا سراي من صغره، ولا لديهم خطط أخرى".

وأتم "ستكون هناك محادثات بعد العطلة، دعونا ننظر إلى الوضع بشكل احترافي".

إنتر هاكان تشالهان أوجلو
نرشح لكم
تقرير: تشيلسي يتواصل مع لايبزج لضم تشافي سيمونز تقرير: إيزاك يطلب زيادة راتبه للتجديد مع نيوكاسل بنفيكا يضم ريتشارد ريوس من بالميراس روما يضم فيرجسون مواعيد مباريات الأربعاء 23 يوليو - المصري ضد النجم الساحلي.. وأرسنال يواجه ميلان يوفنتوس يتعاقد مع كونسيساو بشكل دائم حتى 2030 تقارير: انهيار صفقة انتقال هانكو من فينورد إلى النصر بي بي سي: كريستال بالاس يستأنف ضد نقله من الدوري الأوروبي لـ المؤتمر
أخر الأخبار
أثليتك: مهاجم برشلونة إلى براجا البرتغالي 29 دقيقة | ميركاتو
هاكان: أرغب في الاستمرار مع إنتر.. وكل شيء تم توضيحه مع لاوتارو 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
إستوبينيان يخضع للكشف الطبي مع ميلان 42 دقيقة | ميركاتو
مدافع نيجيريا يعود إلى نانت ساعة | ميركاتو
زد يعلن انتقال مصطفى العش إلى الأهلي بشكل نهائي ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول - سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع عمرو السولية ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي – مشاركة الشحات وأحمد رمضان بعد التخلص من الإصابة ساعة | الدوري المصري
خامس الصفقات.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مارك بوبيل ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن 4 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج
/articles/509842/هاكان-أرغب-في-الاستمرار-مع-إنتر-وكل-شيء-تم-توضيحه-مع-لاوتارو