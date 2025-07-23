إستوبينيان يخضع للكشف الطبي مع ميلان

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 15:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح و إستوبنيان - برايتون ضد ليفربول

يخضع بيرفيس إستوبينيان مدافع برايتون للكشف الطبي مع ميلان تمهيدا لضمه هذا الصيف.

وأتم ميلان اتفاقه مع برايتون لضم لاعبه بيرفيس إستوبينيان وفقا لتقارير عديدة.

ووصل اللاعب إلى ميلان يوم الأربعاء، من أجل الخضوع للكشف الطبي، أمام أعين كاميرات وسائل الإعلام الإيطالية.

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وأشارت التقارير إلى أن ميلان اتفق مع برايتون على ضم اللاعب مقابل 17 مليون يورو ومليوني يورو كإضافات.

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ويأتي التعاقد مع إستوبينيان لتعويض رحيل ثيو هيرنانديز الذي انضم إلى الهلال السعودي.

صاحب الـ27 عاما انضم إلى برايتون قادما من فياريال في 2022.

وشارك إستوبينيان في 36 مباراة خلال الموسم الماضي مع برايتون وسجل هدفا وصنع آخر.

وبشكل عام، لعب الظهير الأيسر الإكوادوري 104 مباريات بقميص برايتون، وخلالها سجل خمسة أهداف وصنع 14.

وبرفقة منتخب بلاده، شارك إستوبينيان في 48 مباراة دولية وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصنع مثلها.

ولم يتأهل ميلان للمشاركة في أي بطولة أوروبية خلال الموسم المقبل.

بيرفيس إستوبينيان ميلان برايتون
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