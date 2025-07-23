مدافع نيجيريا يعود إلى نانت

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 15:21

كتب : FilGoal

نانت

أعلن نادي نانت يوم الأربعاء ضم المدافع النيجيري تشيدوزي أوازيم قادما من كولورادو رابيدز.

ولعب أوازيم في صفوف نانت من قبل لمدة موسم.

وشارك اللاعب النيجيري في 21 مباراة مع كولورادو في جميع المسابقات.

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وقال بادريج سميث رئيس كولورادو رابيدز في تصريحات لموقع ناديه: "نحن ممتنون لتشيدوزي على الفترة التي قضاها مع النادي هذا الموسم. نتمنى له كل التوفيق في المرحلة المقبلة".

ولعب ما مجموعه 1864 دقيقة وقدّم تمريرة حاسمة واحدة خلال فترة وجوده مع النادي.

وارتدى المدافع النيجيري قمصان بورتو ونانت وريزا سبور وليجانيس وبوافيشتا وألانيا سبور وهايدوك سبيلت وسينسيناتي.

ولعب أوازيم 34 مباراة دولية مع نسور نيجيريا.

نانت تشيدوزي أوازيم كولورادو رابيدز
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