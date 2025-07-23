زد يعلن انتقال مصطفى العش إلى الأهلي بشكل نهائي
الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 15:15
كتب : FilGoal
أعلن نادي زد انتقال لاعبه مصطفى العش بشكل نهائي إلى الأهلي بعد فترة إعارة قضاها مع الفريق الأحمر.
مصطفى العش
النادي : الأهلي
وانتقل مصطفى العش للأهلي في يناير الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.
وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن إتمام انتقال مصطفى العش من زد إلى الأهلي بشكل نهائي.
وانضم العش لقائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومع الأهلي لعب مصطفى العش 13 مباراة في مختلف البطولات.
وفاز مع الأحمر بلقب الدوري المصري الموسم الماضي.
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