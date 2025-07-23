زد يعلن انتقال مصطفى العش إلى الأهلي بشكل نهائي

أعلن نادي زد انتقال لاعبه مصطفى العش بشكل نهائي إلى الأهلي بعد فترة إعارة قضاها مع الفريق الأحمر.

وانتقل مصطفى العش للأهلي في يناير الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن إتمام انتقال مصطفى العش من زد إلى الأهلي بشكل نهائي.

وانضم العش لقائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع الأهلي لعب مصطفى العش 13 مباراة في مختلف البطولات.

وفاز مع الأحمر بلقب الدوري المصري الموسم الماضي.