كما كشف في الجول - سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع عمرو السولية
الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 14:54
كتب : FilGoal
أعلن سيراميكا كليوباترا تعاقده مع عمرو السولية لاعب الأهلي السابق.
عمرو السولية
النادي : سيراميكا كليوباترا
وانضم السولية لسيراميكا في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.
وعلم FilGoal.com في وقت سابق بوجود اتفاق بين السولية وسيراميكا كليوباترا على الانضمام للفريق.
وكان الأهلي قد أعلن رحيل السولية عن صفوفه بعد نهاية تعاقده مع الفريق.
وشدد الأهلي على تقديره لما قدمه عمرو السولية للنادي طوال مسيرته.
وأشار الأهلي إلى أن السولية قد يكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي مستقبلا وستتم دعوته لتكريمه على مشواره الكبير مع الفريق.
وانضم السولية للأهلي في 2016 قادما من الشعب الإماراتي.
وتوج السولية بـ 23 لقبا بقميص الأهلي.
وشارك السولية في 24 مباراة بقميص الأهلي في الموسم المنصرم وتمكن من تسجيل هدفين.
نرشح لكم
زد يعلن انتقال مصطفى العش إلى الأهلي بشكل نهائي مران الأهلي – مشاركة الشحات وأحمد رمضان بعد التخلص من الإصابة خبر في الجول – أحمد أيمن يوقع عقود انضمامه لـ وادي دجلة مران صباحي بدني لـ الزمالك في العاصمة الإدارية وكيل تيدي أوكو يكشف لـ في الجول سبب فشل انتقاله لـ الزمالك موندو ديبورتيفو: الخطيب بحث إمكانية مواجهة برشلونة بافتتاح استاد الأهلي خلال زيارة لابورتا الرياضية: تيدي أوكو يقترب من الرياض رغم عرض الزمالك حوار – زيزو: شعرت بالسعادة أول مرة في التتش.. وأحلم بتحقيق كل البطولات مع الأهلي
أخر الأخبار
مدافع نيجيريا يعود إلى نانت 15 دقيقة | ميركاتو