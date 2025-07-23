كما كشف في الجول - سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع عمرو السولية

أعلن سيراميكا كليوباترا تعاقده مع عمرو السولية لاعب الأهلي السابق.

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وانضم السولية لسيراميكا في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق بوجود اتفاق بين السولية وسيراميكا كليوباترا على الانضمام للفريق.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل السولية عن صفوفه بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

وشدد الأهلي على تقديره لما قدمه عمرو السولية للنادي طوال مسيرته.

وأشار الأهلي إلى أن السولية قد يكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي مستقبلا وستتم دعوته لتكريمه على مشواره الكبير مع الفريق.

وانضم السولية للأهلي في 2016 قادما من الشعب الإماراتي.

وتوج السولية بـ 23 لقبا بقميص الأهلي.

وشارك السولية في 24 مباراة بقميص الأهلي في الموسم المنصرم وتمكن من تسجيل هدفين.