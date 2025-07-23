مران الأهلي – مشاركة الشحات وأحمد رمضان بعد التخلص من الإصابة

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 14:49

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي - حسين الشحات

استأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

بدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية التي استغرقت 30 دقيقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، بينما أدى حراس المرمى مرانا قويا شهد تنفيذ العديد من التدريبات المتنوعة.

ويختتم الأهلي معسكره المقام في مدينة طبرقة التونسية يوم السبت المقبل قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال بقية فترة الإعداد.

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وشارك أحمد رمضان في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في القدم والذي تعرض لها في مباراة الملعب التونسي الودية.

وبدأ حسين الشحات المشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية بعد تعافيه من آلام السمانة.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الثلاثاء، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني خلال فترة المعسكر.

ويلعب الأهلي ضد البنزرتي التونسي يوم الجمعة المقبل مباراة ودية ثانية خلال معسكر تونس.

الأهلي حسين الشحات أحمد رمضان
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