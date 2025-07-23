خامس الصفقات.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مارك بوبيل

أعلن أتلتيكو مدريد تعاقده مع مارك بوبيل الظهير الأيمن لألميريا.

ووقع اللاعب الإسباني على عقد لمدة 5 مواسم حتى 2030.

وفقا لفابريزيو رومانو فإن الصفقة قد كلفت أتلتيكو مدريد 20 مليون يورو مع 15% من نسبة إعادة البيع المستقبلي.

اللاعب كان قريبا من الانضمام لولفرهامبتون الإنجليزي ولكن دخول أتلتيكو مدريد في الصفقة باللحظات الأخيرة أقنعه بتغيير وجهته.

أتلتيكو كان خياره الأول هو التعاقد مع أريسو ظهير أيمن أوساسونا ولكنه أصبح أقرب للانضمام إلى أتلتيك بلباو لذلك غير الفريق العاصمي هدفه نحو بوبيل.

وكان ميلان في مفاوضات مع الظهير الأيمن في الفترة الماضية، لكن بحسب صحيفة توتوسبورت فإن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لميلان أوقف المفاوضات لعدم اقتناعه به.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما على ذهبية أولمبياد باريس 2024.

وواجه بوبيل منتخب مصر في أولمبياد باريس وخسر منتخبه بهدفين مقابل هدف.

ولعب بوبيل 40 مباراة رفقة ألميريا في الموسم الماضي وسجل هدفا وصنع 5 آخرين.

ولم يصعد ألميريا إلى الدوري الإسباني بعد خسارته في التصفيات المؤهلة من ريال أوفييدو.

وأصبح بوبيل خامس صفقات أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع جوني كاردوزو وأليكس باينا وتياجو ألمادا وماتيو روجيري.