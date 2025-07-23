سكاي: ليفربول وسان جيرمان يراقبان وضع رودريجو مع ريال مدريد

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 14:37

كتب : FilGoal

رودريجو - قادش ضد ريال مدريد

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن ليفربول وباريس سان جيرمان يراقبان وضع البرازيلي رودريجو جوس مع ريال مدريد.

وأوضح التقرير أن ليفربول وسان جيرمان يراقبان موقف رودريجو عن كثب.

ولفت التقرير إلى أن سان جيرمان يواصل البحث عن جناح شاب جديد، لكن سيعتمد نهجهم في البحث على الفرص المتاحة في سوق الانتقالات.

أخبار متعلقة:
تقرير: إيزاك يطلب زيادة راتبه للتجديد مع نيوكاسل لاعب مصري آخر يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول قبل إعلان الصفقة رسميا.. مدافع فالنسيا ينضم لرحلة أرسنال الآسيوية تقرير: لويس دياز يطلب من ليفربول تحديد موقفه

قبل أيام، أفادت شبكة ESPN أن ليفربول دخل سباق التعاقد مع البرازيلي رودريجو جوس لاعب ريال مدريد.

وأوضح التقرير أن اللاعب ينتظر موقف ريال مدريد بشأن مستقبله.

وأشار التقرير إلى أن أن العرض المُحتمل قد تبلغ قيمته حوالي 100 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن ليفربول ليس الفريق الوحيد المهتم بضمه في الوقت الحالي.

ويبدو أن رودريجو لن يجد مكانا مع تشابي ألونسو المدرب الجديد لريال مدريد، ففي كأس العالم للأندية ظهر البرازيلي على أرض الملعب 3 مباريات فقط.

ولم يتواجد في التشكيل الأساسي إلا مرة واحدة من قبل المدرب الجديد.

قبل أيام، أفادت صحيفة آس الإسبانية، أن ليفربول يبحث عن التعاقد مع رودريجو في سوق الانتقالات الحالي.

وذلك في حال رحيل الكولومبي لويس دياز، فإن الريدز سيقدم عرضا رسميا لريال مدريد للحصول على خدمات رودريجو.

ويريد ريال مدريد الحصول على 100 مليون يورو من أجل بيع المهاجم البرازيلي في سوق الانتقالات الحالي.

وينتهي عقد رودريجو مع ريال مدريد صيف 2028.

وشارك اللاعب مع ريال مدريد الموسم الماضي في 54 مباراة تمكن من تسجيل 14 هدفًا، وصناعة 11 هدفًا.

ريال مدريد ليفربول باريس سان جيرمان رودريجو
نرشح لكم
مدافع نيجيريا يعود إلى نانت زد يعلن انتقال مصطفى العش إلى الأهلي بشكل نهائي كما كشف في الجول - سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع عمرو السولية خامس الصفقات.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مارك بوبيل تقرير: تشيلسي يتواصل مع لايبزج لضم تشافي سيمونز خبر في الجول – أحمد أيمن يوقع عقود انضمامه لـ وادي دجلة قبل إعلان الصفقة رسميا.. مدافع فالنسيا ينضم لرحلة أرسنال الآسيوية تقرير تونسي يكشف موعد انضمام علي معلول للصفاقسي
أخر الأخبار
مدافع نيجيريا يعود إلى نانت 29 دقيقة | ميركاتو
زد يعلن انتقال مصطفى العش إلى الأهلي بشكل نهائي 35 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول - سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع عمرو السولية 57 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – مشاركة الشحات وأحمد رمضان بعد التخلص من الإصابة ساعة | الدوري المصري
خامس الصفقات.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مارك بوبيل ساعة | الدوري الإسباني
سكاي: ليفربول وسان جيرمان يراقبان وضع رودريجو مع ريال مدريد ساعة | ميركاتو
تقرير: تشيلسي يتواصل مع لايبزج لضم تشافي سيمونز ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – أحمد أيمن يوقع عقود انضمامه لـ وادي دجلة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن 4 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج
/articles/509835/سكاي-ليفربول-وسان-جيرمان-يراقبان-وضع-رودريجو-مع-ريال-مدريد