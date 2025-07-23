تقرير: تشيلسي يتواصل مع لايبزج لضم تشافي سيمونز
الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 14:35
كتب : FilGoal
لا يزال تشيلسي يعمل على إتمام صفقات أخرى استعدادا للموسم الجديد وهذه المرة يستهدف ضم لاعب من منتخب هولندا.
تشافي سيمونز
النادي : لايبزج
وكشف موقف "توك سبورت" أن تشيلسي تواصل مع لايبزج الألماني لضم نجمه الهولندي تشافي سيمونز.
وأن تشيلسي رصد مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات اللاعب الهولندي.
وانضم تشافي سيمونز إلى لايبزج في 2023 قادما من باريس سان جيرمان مقابل 43 مليون جنيه إسترليني.
ويبدو أن لايبزج سيوافق على بيع تشافي سيمونز البالغ من العمر 22 عاما إلى تشيلسي في الصيف الجاري.
وبدأ تشافي سيمونز مسيرته في صفوف أكاديمية برشلونة قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان ثم آيندهوفن ومن بعده لايبزج.
ولعب تشافي سيمونز مع لايبزج الموسم الماضي 33 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.
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