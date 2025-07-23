حسن يسري: موهبة أحمد الأحمر في اليد أكبر من ميسي في كرة القدم

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 13:32

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الزمالك ضد الترجي

كشف حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك على أن نية استمرار أحمد الأحمر مع الفريق هي 50%.

وقال يسري عبر بودكاست كينج اللعبة: "أحمد الأحمر موهبة لم تحدث من قبل وأرى أنه في كرة اليد كموهبة أعلى من ليونيل ميسي في كرة القدم، وحسين زكي حصل على ألقاب لم يحصل عليها غيرها لذلك أعتبر كلاهما بمثابة ملك لعبة كرة اليد".

وواصل "صفقات اليد في الزمالك لم تنته حتى الآن وأعمل على الكثير من الصفقات الأخرى في العديد من الأعمار السنية وعلى الجماهير أن تنتظر مفاجأة قبل غلق باب القيد".

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وتابع "معدل أعمار في الزمالك أصبح صغيرا ولكنك بحاجة للاعب كبير، ربما دوره في الملعب لا يتجاوز 20% ولكن في غرفة خلع الملابس يكون 80% وهذا أكبر أسباب الفوز".

وكشف "نسبة استمرار أحمد الأحمر مع الزمالك هي 50% ومن المحتمل أن ينتقل إلى خارج مصر بعد حصوله على عروض أجنبية، أما كريم هنداوي سيستمر".

وأضاف "عمر الفولي لديه تعاقد مع نادي العربي حتى عام 2027 وهو يلعب مع الزمالك على سبيل الإعارة حتى شهر يناير المقبل وهو مستمر لنهاية عقده على الأقل واتخذنا بالفعل خطوات للتفاوض حول استمراره".

وأعلن الزمالك ضم كل من يوسف عمرو لاعب المقاولون العرب وأيضا بيجاد مروان لاعب سبورتنج لتدعيم صفوف فريق اليد للموسم المقبل.

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